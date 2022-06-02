Ростов-на-Дону, , 19:51 — REGNUM Ростовский академический драматический театр имени Горького получил на ремонт ещё 36,4 млн рублей из областной казны. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Театр (сс) 383961

Средства направят на закупку и установку окон и дверей в закулисной части театра. Выделенная сумма дополнит федеральную поддержку (366,6 млн рублей).

К масштабной реконструкции театра приступили в 2021 году. Завершить предполагается до конца 2022 года. За это время подрядчик выполнит ремонтно-реставрационные работы внутри здания, обновит фасад и благоустроит прилегающую территорию.

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