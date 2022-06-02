Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Ростовский академический драматический театр имени Горького получил на ремонт ещё 36,4 млн рублей из областной казны. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.

(сс) 383961 Театр

Средства направят на закупку и установку окон и дверей в закулисной части театра. Выделенная сумма дополнит федеральную поддержку (366,6 млн рублей).

К масштабной реконструкции театра приступили в 2021 году. Завершить предполагается до конца 2022 года. За это время подрядчик выполнит ремонтно-реставрационные работы внутри здания, обновит фасад и благоустроит прилегающую территорию.