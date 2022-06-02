София, , 19:50 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в Разграде (Болгария) на стадионе «Лудогорец Арена» национальная сборная Болгарии в матче первого тура Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Северной Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Болгария: Николай Михайлов, Иван Турицов, Андреа Христов, Антон Недялков, Петко Христов, Филип Крыстев, Тодор Неделев, Георгий Миланов, Ивайло Чочев, Атанас Илиев, Кирил Десподов.

Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Дарко Чурлинов, Дарко Велковски, Стефан Ашковски, Элиф Эльмас, Энис Барди, Стефан Спировски, Александар Трайковски, Милан Ристовски.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром.