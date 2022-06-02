Брюссель, , 19:50 — REGNUM Предложение лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе поступило от заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, передаёт 2 июня MDR.

Владимир Путин и Виктор Орбан на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока Kremlin.ru

Она пояснила, что считают Венгрию шантажисткой, которая злоупотребляет действующим в ЕС принципом единогласия. По словам Барли, этот принцип хорошо работал и был уместен, когда в ЕС входило шесть стран.

Также она выразила мнение, что в Венгрии нарушен принцип верховенства закона, поскольку там глава правительства Виктор Орбан «по частям полностью взял страну в свои руки».

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Напомним, Венгрия инициировала отказ ЕС от санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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