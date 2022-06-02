Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перед судом предстанет сотрудник городского управления торговли и бытового обслуживания. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР 2 июня.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Следователи полагают, что ведущий специалист отдела инспекционно-правовой работы в январе 2021 года в целях улучшения показателей своей работы составил в отношении 24-летней женщины фиктивные протоколы об административном правонарушении. Якобы она вела несанкционированную торговлю в неположенном месте. В протокол были внесены фиктивные данные.

В результате потерпевшая незаконно была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.