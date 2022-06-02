Нижний Новгород, 2 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Граффити с мальчиком Алешей, который каждый день у дороги встречал колонны российских военнослужащих, появилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили нижегородские СМИ 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Рисунок появился на стене дома на улице Студенческая по инициативе жителей Нижегородской области.

Граффити посвящено 8-летнему мальчику по имени Алеша из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу, чтобы встречать колонны российских военнослужащих. Кроме мальчика на стене изображена военная техника под российским флагом и надпись «Работайте, ребята!».