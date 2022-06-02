2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 19:59 — REGNUM Американские интернет-пользователи обсудили трагедию под соответствующей публикацией.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аххх, теперь это еженедельная вещь. Новости о массовых расстрелах больше не занимают первую полосу», — пишет @AlidoRicky.

«Уже давно. Безоружных чернокожих людей тоже всё еще режут копы. Тема с ковидом исчерпана, и теперь СМИ возмутся за аборты и оружие», — отвечает @TommyDoubter.

«Все двери в больницы должны быть заблокированы, кроме одной. Вооружите медсестер и помощников медсестер. Вооружите уборщиков. Вооружите поваров. Вооружите врачей», — советует @Milimelo20 161.

«Вы забыли предложить вооружить пациентов», — отвечает @funewsalert.

«К черту! Вооружите сами двери!» — иронизирует @ChildishTommy.

«Небезопасные места в США: начальная школа, средняя школа, церковь, супермаркет, больница», — перечисляет @a_goodfriends.

Стрельба в начальной школе в Увальде Цитата из видео «Массовая стрельба в США 18-летний подросток убил 19 детей»

«Видимо, это то, с чем мы должны научиться жить», — отмечает @bear_csh.

«Да нет же, это не то, с чем мы должны жить. Никто не должен принимать это как должное. #ВозьмитеОружиеПодКонтроль. Если бы у всех было такое пораженческое отношение, ничего бы никогда не изменилось. Но, конечно, легче сидеть на диване и смириться с тем, что вас могут застрелить в любой момент, когда вы выйдете из дома», — подчеркивает @2di4_jewelry.

«Америке пора повзрослеть и по-хорошему, жестко и реалистично взглянуть на Вторую поправку. А затем снова внести в нее поправки, чтобы право на ношение оружия было правильно сформулировано и подкреплено законами и полномочиями. Тем временем нужно также конфисковать и уничтожить всё штурмовое оружие, находящееся в частной собственности», — предлагает @_Braithwaite_N.

«Изнурительно! Мы еще даже не оправились после последних нескольких недель. Мы живем в зоне активных боевых действий. По крайней мере, у солдат есть разведка и снаряжение, чтобы защитить себя. Американцы — просто сидячие утки! Теперь нас могут расстрелять в школах, продуктовых магазинах, больницах, торговых центрах, церквях или у себя дома. Ужасно!» — восклицает @Avriel06 737 253.

Напомним, что 13 мая в результате стрельбы в супермаркете в Буффало погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. Стрелявший 18-летний подросток вёл прямую трансляцию своих действий на стриминговой платформе Twitch.

В этом же месяце, 24 мая, другой 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. После этого демократы — губернаторы и сенаторы — по всей стране обратились к Конгрессу и своим законодательным органам с настоятельной просьбой принять ограничения на огнестрельное оружие. Республиканцы в основном призывали к усилению мер по охране психического здоровья и защите школ, например, увеличению количества охранников.

Читайте ранее в этом сюжете: Что такое «Великое замещение» и почему об этом говорил стрелок из Буффало?