Архангельск, , 19:29 — REGNUM Из Архангельска отправили очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из ЛНР и ДНР. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Очередная партия гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса отправлена из Архангельской области https://t.me/Tsybulskiy_A

«Сегодня отправляем очередную партию гуманитарного груза для жителей Донбасса, которые временно переехали в разные регионы России. В машине — продукты питания длительного периода хранения, одежда, предметы первой необходимости, — написал губернатор — От нас машина направляется в Московскую область, откуда гуманитарный груз распределят в регионы, где сейчас живут приехавшие из Донбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыли ещё 11,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.