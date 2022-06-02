Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Руководство Ростовской области обратилось в Москву с просьбой о предоставлении бюджетного кредита. 5,3 млрд рублей необходимо региону, чтобы завершить два инфраструктурных проекта. Совещание рабочей группы правительственной комиссии по региональному развитию в России состоялось в онлайн-режиме. Его провёл вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Речь идёт о строительстве канализационного коллектора № 62, без которого фактически невозможно освоение территории старого аэропорта. Чтобы завершить объект, необходимо 2 млрд рублей.

В рамках реализации проекта «Северный радиус» планируется построить две транспортные развязки на автодороге «Северный обход Ростова-на-Дону» в районе посёлка Щепкин, а также мост через Ростовское море.

«Считаем возможным сдвижку влево по срокам реализации этого объекта. Это показывают соответствующие расчёты, которые мы сейчас проводим. Потребность в средствах инфраструктурного бюджетного кредита составляет 3,3 млрд рублей — на две транспортные развязки и один мостовой переход. Транспортное кольцо повысит инвестиционную привлекательность Ростовской области», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Марат Хуснуллин поддержал просьбу главы Ростовской области.