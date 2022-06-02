Курган, 2 июня, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Курганской области пострадавшей от пожара семье из села Глядянского Притобольного округа оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Алёна Лопатина.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте трагедии в селе Глядянское

Напомним, 2 июня 2022 года в результате возгорания частного жилого дома пострадала многодетная семья — погибли двое несовершеннолетних детей и их бабушка. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Пострадавшая семья воспитывала пятерых детей, трое из них осмотрены врачами. Несовершеннолетние и их мать в госпитализации не нуждаются. Отец семейства получил лёгкие ожоги. С семьёй работают психолог и социальные службы.

«В первую очередь семье будет оказана психологическая помощь. Этим займется клинический психолог центральной районной больницы. У семьи есть второе жильё, но в результате пожара утрачено всё имущество, поэтому им необходима и материальная помощь. Над этим вопросом уже работают органы социальной защиты населения», — отметила Алена Лопатина.

Она добавила, что пострадавшая семья на учёте органов профилактики не состояла, была благополучной. В доме был установлен автономный пожарный извещатель, но на момент пожара в нём села батарейка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной пожара является неисправность электропроводки.