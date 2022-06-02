2 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 19:54 — REGNUM Швеции в НАТО еще надо создать блок с евразийскими странами против агрессии США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова высказался о перспективе членства Финляндии и Швеции в НАТО: это «организация безопасности», а не поддержки террористических организаций.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. А террористические организации поддерживают не только Швеция и Финляндия, но также Германия, Франция и Нидерланды. Проблемы Анкары с НАТО, а также со Швецией и Финляндией — стратегические, а не тактические, поэтому Турции трудно будет согласовать с ними позиции, считают эксперты

Что думают об этом социальные сети Азербайджана?

@qwerty_89_1: «Эрдоган чертов диктатор».

Руслан Мавлютов: «Красавчик же этот Эрдоган. Уверен, что в будущем возможен тройственный союз Россия — Азербайджан — Турция».

Автор ТГ-канала Maira Baku:

Admin: «Он войдёт в историю как один из лучших президентов Турции… Уже почти легенда».

Murka: «Дай бог. На самом деле он свою страну очень бережёт».

Синий иней: «Мне кажется, он их доводит, чтобы его из НАТО выгнали, и он, такой весь обиженный, примкнул бы к ОДКБ какому-нибудь, мол, сами выгнали, в объятия к ворогу, можно сказать, толкнули, так что извиняйте)) Интересно, кстати, им нужно отступные платить, чтобы выйти из НАТО?»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Nato.int

Политолог Мехмет Перинчек рассказал @AzeSputnik о противостоянии Турции и Запада: «Для того чтобы Анкара смогла продолжить сопротивляться давлению Запада, ей нужна помощь России, Ирана и Китая. Однако коренным образом Турция, будучи членом НАТО, свои проблемы решить не сможет. Для этого ей необходимо выйти из альянса. И этот вопрос уже находится в повестке».

Историк Ризван Гусейнов в своем авторском телеграм-канале:

Admin: «Швеция и Финляндия поняли, что вынуждены как можно быстрее выполнить все условия Турции, чтобы получить возможность вступить в НАТО. Если все пройдет гладко, то на саммите НАТО в конце июня будут подвижки в этом вопросе».

Пост Ризвана собрал обсуждения подписчиков в чате.

Fuad Jafarov: «Главное, чтобы не выкинули фокус, как в свое время греки».

Doctor Strange: «Я думаю, что шведы и финны кинут Турцию. Скажут сейчас «да», а после принятия скажут, чтобы Турция не вмешивалась в их суверенные дела, и продолжат поддерживать всех против Турции».

Shafa: «Не верю, что они честно что-то поменяют. Опять игра. США давят на Турцию, идёт торг, не более».

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пользователи YouTube оставляют свои комментарии под новостным видеороликом канала BUDROOO NEWS.

Ali Shakirov: «Получается, если Турция отказывается, то эти страны не могут вступить в НАТО? Я полностью поддерживаю Турецкий ультиматум!»

Роман Dоманйук: «Каждый сам кузнец своего счастья, Турция сама настолько усилилась, что теперь может свои интересы защищать, бросая вызов бывшим гегемонам, тем более в тандеме с Азербайджаном, с удовольствием повторяю это и буду повторять дальше».

Елдар Ага: «Эрдоган ведёт очень умную внешнюю политику! Никогда нельзя надеяться на США!»

Fazil Mammadov: «Вообще, вступление Швеции и Финляндии в НАТО является непоправимой ошибкой. Это усугубит положение не только в регионе, а в целом мире. Знаю, что ничего невозможно изменить. Будем ждать последствий. Эрдоган прав».

Андрэй Л: «Запад обязательно поставит турок на место (настоящими санкциями, исключением из НАТО и т.д.) Это необходимо сделать. Надо напомнить Стамбулу 1918 г. Для НАТО главное — быть единым кулаком с единой системой ценностей. А не плясать под дудку старика, решившего стать новым Султаном. Иначе НАТО развалится. И Россия победит. Поэтому Запад заставит турок уступить. К туркам питаю уважение. Особенно после их помощи Азербайджану в отечественной войне 2020 г. и их действиям в Сирии против Кремлина. Но старик Эрдоган творит ерунду, и за это страдает турецкий народ».

Пользователи из Азербайджана пишут в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сауле Садинова: «Да, Швеции и Финляндии и не нужно было бы членство в НАТО, если бы не опасная ситуация в регионе, т.е. агрессивный сосед — РФ».

@aydinjalil: «Финнам не нужно в НАТО. Пусть вступают в Тюркский блок».

Faxraddin Aliyev: «Сказали же на человеческом языке. Или, или».