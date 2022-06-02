Черкесск, 2 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Траурный митинг прошёл в Карачаево-Черкесии в память о генерал-майоре Канамате Боташеве, героически погибшем в ходе спецоперации на Украине.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

Глава регионы Рашид Темрезов, выступая на прощальном митинге, рассказал, что Канамат Хусеевич Боташев погиб как настоящий герой. Погибший был настоящим воином и патриотом, а также профессионалом высочайшего уровня.

Отметив, что Боташев посвятил свою жизнь авиации, был лётчиком по призванию, не мыслил своей жизни без неба и самолётов и никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны России, Темрезов добавил:

«Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу».

Указом президента РФ от 1 июня Канамат Хусеевич Боташев удостоен Звезды Героя Российской Федерации. Награда была торжественно вручена семье Канамата Хусеевича.