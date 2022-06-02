Москва, , 19:20 — REGNUM В последнее время уполномоченному по правам человека в Киргизии поступает всё больше обращений по поводу того, что полиция России задерживает киргизстанцев за сбыт наркотиков. Об этом сообщил руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков в соцсетях.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, граждан Киргизии в наркоторговлю заманивают объявлениями, в которых обещают трудовым мигрантам «быстрый заработок» — от $800 до $1 400 (от 49 тысяч до 86 тысяч рублей) в неделю.

«Обращаюсь и призываю ко всем нашим согражданам не откликайтесь на подобные объявления, будьте осторожны и сообщайте о таких фактах в правоохранительные органы», — подчёркивает представитель омбудсмена Киргизии.

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