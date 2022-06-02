Няндома, Архангельская область, , 19:19 — REGNUM Жители Няндомского района Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона на своей территории.

Свалка (сс) Michelle Arseneault

Комплекс обработки, утилизации и захоронения ТКО, проект которого разработала московская фирма, собираются построить вблизи Няндомы. Планируется, что туда будут свозить мусор с нескольких районов Архангельской области.

Накануне в Няндоме прошли общественные слушания по данному вопросу. Десятки жителей района пришли на обсуждение с плакатами против строительства полигона. Они выразили обеспокоенность тем, что полигон собираются построить в трех км от населенного пункта. По словам местных жителей, против полигона они собрали уже более четырех тысяч подписей.

Глава района на обсуждении не присутствовал. Региональные чиновники на протест пока не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Архангельской области собирались построить мусорный полигон на станции Шиес. Проект, включенный областными властями в список приоритетных, вызвал волну протеста не только в регионе, но и за его пределами. Митинги продолжались два года, прежде чем было вынесено решение о сворачивании стройки.