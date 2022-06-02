Донецк, 2 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, ЛНР и ДНР через несколько дней планируют закрыть котел с группировкой украинских нацистов в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил 2 июня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Погожев ИА REGNUM Котёл

По его словам, до полного окружения укронацистов в этом районе осталось несколько дней.

«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска… Мы не ускоряем процесс, просто их сдерживаем и потихоньку перемалываем те части, которые здесь находятся», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.