Москва, 2 июня 2022, 19:04 — REGNUM В нездоровой атмосфере приходится работать российским дипломатам в ряде западных стран, сообщил 2 июня журналистам статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.
Отметив, что в последнее время вокруг российских посольств устраиваются в ряде стран Запада провокации против дипломатов и членов их семей, Иванов сказал:
Российская сторона ждёт от Запада возвращения к практике соблюдения положений Венской конвенции, особенно касающихся «обеспечения нормального функционирования загранпредставительств».
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