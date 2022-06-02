Москва, 2 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В нездоровой атмосфере приходится работать российским дипломатам в ряде западных стран, сообщил 2 июня журналистам статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Отметив, что в последнее время вокруг российских посольств устраиваются в ряде стран Запада провокации против дипломатов и членов их семей, Иванов сказал:

«Сейчас непросто работать нашим сотрудникам. Это касается в первую очередь стран Европейского союза, США, Канады».

Российская сторона ждёт от Запада возвращения к практике соблюдения положений Венской конвенции, особенно касающихся «обеспечения нормального функционирования загранпредставительств».