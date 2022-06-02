Липецк, 2 июня, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Липецке по факту избиения 32-летнего мужчины работником ЧОП возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейская дубинка

По данным следствия, ночью 31 мая между группой людей, находившихся в общественной бане на улице Доватора, и администрацией заведения произошел конфликт. Для выяснения обстоятельств отдыхающие обратились в полицию, а работник бани — в частное охранное предприятие. Во время беседы один из охранников нанес 32-летнему жителю областного центра несколько ударов по лицу и телу резиновой палкой. С переломом носа и ушибами потерпевший госпитализирован. Степень и тяжесть причиненного ему вреда будут установлены в рамках проводимой судебно-медицинской экспертизы.

Следователи допрашивают очевидцев. Назначены судебные экспертизы, истребована интересующая следствия документация охранного предприятия.