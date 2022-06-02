Тюмень, , 18:53 — REGNUM В Пуровском районе по факту гибели рабочего на месторождении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, утром 31 мая 2022 года, на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения рабочие ремонтировали скважину. Из-за нарушений правил ведения работ произошло возгорание подъёмного агрегата, в результате чего погиб 26-летний бурильщик, ещё двое рабочих получили термические ожоги.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

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