Архангельск, , 18:51 — REGNUM В Архангельске при благоустройстве набережной сэкономили на материалах — предусмотренное техзаданием покрытие из лиственницы заменили еловыми досками, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Набережную в Архангельске решили застелить досками не из лиственницы, а из ели Пресс-служба отделения ОНФ в Архангельской области

«На благоустройство набережной Северной Двины власти Архангельска выделили 33 млн. рублей. И, похоже, кто-то хочет положить себе в карман значительную часть этой суммы. Нам удалось выяснить, что строители отступили от технического задания по благоустройству территории. На набережной должны сделать настил из лиственницы общей площадью 1572 кв м. Вместо этого используется дешевая ель. К тому же доски укладывают непосредственно на металлические поверхности без гидроизоляции и не обрабатывают антисептиком», — сообщили общественники.

Представители ОНФ подсчитали, что, если все настилы будут из ели, то «экономия» составит 1 миллион 135 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году при благоустройстве архангельского сквера общественники выявили неоправданные траты.