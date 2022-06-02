Анкара, 2 июня, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Турция, Россия, Украина и ООН подготовили план обеспечения безопасного морского коридора для судов с зерном, сообщает 2 июня агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

По утверждению агентства, это стало результатом усилий Турции по урегулированию конфликта путем дипломатии.

«Турция с начала боевых действий на территории Украины предпринимает многосторонние усилия для урегулирования конфликта путем дипломатии, занимая при этом активную позицию в устранении глобального дефицита продовольствия. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Турция осуществляет дипломатические контакты для формирования механизма по обеспечению безопасной доставки зерна с Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями РФ, Украины и ООН подготовлена ​дорожная карта функционирования «зернового коридора» под эгидой ООН», — сообщает турецкое информагентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о предложении ООН создать контактную группу по решению вопроса вывода судов с зерном из украинских морских портов.

Напомним, морские порты Украины с февраля 2022 заминированы украинскими нацистами, а в их гаванях до сих пор заблокированы около 70 иностранных судов.