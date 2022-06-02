2 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Погожев, , 22:27 — REGNUM В период санкционного давления, разрыва логистических цепочек, прогнозов о грядущем голоде в мире, на юге России в Ставропольском крае процветает колхоз «Родина», который за свою историю пережил не один экономический кризис в стране и мире.

Пшеница на полях Александр Погожев © ИА REGNUM

До 1998 года хозяйство было признано банкротом, и его долг составлял 32 млрд рублей. Все кредиторы требовали долг деньгами, и Виктор Дубина, председатель СПК «Родина», заключил с ними договоры именно на денежный расчет. Выжить предприятию позволил дефолт. Миллиарды превратились в миллионы, цена зерна возросла в восемь раз, и выход из долговой ямы ускорился. Буквально на третий год сельхозпредприятие начало получать чистую прибыль и рассчиталось со всеми долгами.

В настоящее время предприятие полностью обеспечивает себя собственными продуктами питания, также реализует в другие регионы. Корреспондент ИА REGNUM посетил производственные площадки колхоза «Родина», где на эффективность производства экономические санкции не влияют.

Ветропарк по пути в колхоз «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

На въезде в станицу Расшеватская по пути в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Благодаря западным санкциям мы почувствовали заботу президента, правительства, государства, которое начало на нас обращать внимание. Они понимают, что крупное сельскохозяйственное предприятие накормит своих работников и свою армию. Вы представьте себе, что здесь, в станице, мы только аквапарк за 100 млн построили, помимо детских площадок, асфальтных дорожек, спортивных площадок, у нас есть парк Победы, сад погибшим и не вернувшимся с войны. Мы помогаем школе, больнице, вся социалка станицы на плечах наших тружеников. Это их заслуга», — говорит Виктор Дубина, председатель СПК «Родина» в Новоалександровском округе Ставропольского края.

Виктор Дубина, председатель СПК «Родина» в Новоалександровском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозпредприятие занимается в основном растениеводством, также есть животноводческие хозяйства и переработка пищевой продукции, которая дает 90 млн рублей выручки в год. В СПК свой крупоцех, макаронный цех, соковый завод, кондитерский и мармеладный цеха, выращиваются фрукты и овощи в закрытом и открытом грунте. Тепличное хозяйство СПК «Родина» представлено шестью теплицами. В них выращивают томаты, огурцы, клубнику, зелень, редис. Продукция реализуется через сеть магазинов СПК «Родина» и ежемесячно приносит выручку около 2 млн рублей.

Огурцы в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Огурцы в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Томаты в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Опыленный цветок клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Укроп в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Укроп в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Редис в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Магазин СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Зелень на прилавке магазина Александр Погожев © ИА REGNUM

«Первый урожай огурцов в колхозе собираем с начала марта. За весну мы собрали уже более 10 тонн. Еще ждем осенний оборот. Томаты начинаем собирать чуть позже, в апреле, и заканчиваем сбор в июне. В это время уже появляются грунтовые томаты под открытым небом, цена на них падает. Осенью снова закладываем рассаду и к новогодним праздникам получаем свежие. Мы специально выращиваем на чистом грунте и не применяем технологию гидропоники, чтобы овощи были натуральными и чистыми. Несколько теряем в урожайности, но качество значительно выше», — говорит Николай Маковкин, главный агроном СПК «Родина».

Томаты в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Есть цех по производству полуфабрикатов, где изготавливается около ста видов наименований продукции. Маслоперерабатывающее оборудование, на котором отжимается настоящее масло, в котором 99,9% жира. В колхозе есть модульный молочный завод по переработке молока, там готовят все виды молочной продукции.

Цех по производству пельменей и чебуреков Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству пельменей и чебуреков Александр Погожев © ИА REGNUM Чебуреки Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству пельменей и чебуреков Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники пельменного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Кондитерские изделие и соки предприятие поставляет в Ростовскую и Астраханскую область, также в детские сады и школьные учреждения нескольких округов Ставропольского края. Свежие овощи и ягоды раскупают местные жители.

«Мы не пользуемся продуктами питания с рынка. Начиная с лука, свеклы, картошки у нас есть вся своя продукция. Есть своя мельница, пекарня, хлеб печем на продажу в магазин и работникам предприятия. Даже рыбу перерабатываем. Редька есть, вот рис покупаем. Не хватает нам еще вырастить рис. У нас есть плодосовхоз, я являюсь генеральным директором», — говорит Виктор Дубина.

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад на предприятии по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия по переработке молока в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

В СПК «Родина» восемь полеводческих станов, на которых есть все условия для жизни и работы. Везде есть свой сад, огород, быт максимально приближен к домашнему. Полевые станы полностью автономные и могут себя прокормить самостоятельно, за исключением мяса. По заказу бригады на полевые станы привозят говядину, баранину, свинину, кролика, птицу или рыбу.

«Я хочу сказать, что многие зря думают, что малая переработка крупному сельхозпроизводителю не нужна. 580 млн рублей нам дает растениеводство, 90 млн переработка, плюс магазины. Поэтому мы механизатору платим в месяц зарплату 97 тысяч рублей, а специалисты по 90 тысяч в месяц получают. У нас из 290 работающих 68 охранников, они тянут нас вниз. Средний заработок, если их убрать, выходит на 200 человек около 60 тысяч рублей. Ну, а так 40 тысяч рублей. Молодым семьям мы бесплатно даем 4 тонны зерна, 50 кг сахара, 40 литров растительного масла. Женщина родила, даем ей 100 тысяч рублей обязательно. Пенсионерам своим дополнительно каждый месяц выплачиваем тысячу рублей, плюс берем на себя подоходный налог на землю и налог на доходную часть. Где-то 25 млн мы оставляем в карманах пенсионеров и своих пайщиков ежегодно. Сегодня общий заработный фонд на 280 человек составляет 180 млн живых денег», — говорит Виктор Дубина.

Цех по производству печенья в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству печенья в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству печенья в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству печенья в СПК «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники цеха по выпечке печенья на линии упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники цеха по выпечке печенья на линии упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

В колхозе средний возраст работающих 44 года, текучки кадров практически нет и устроиться в колхоз работать не так просто, а вступить в ряды механизаторов и специалистов невозможно даже по блату. Люди борются за урожайность. Им платят аккордно-премиальную заработную плату. Общая заработная плата у них небольшая, но премии у некоторых доходит до 800 тысяч рублей. За провинности можно лишиться 100% премии, поэтому работники предприятия не воруют, не пьют, на работу не опаздывают, усердно и добросовестно трудятся.