Москва, 2 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Включение в американский стоп-лист официального представителя МИД РФ Марию Захарову не удивило: она полагала, что давно считается невъездной в Штаты, написала 2 июня российский дипломат в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя информацию о том, что американский минфин включил её в чёрный список, Захарова заявила:

«Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально».

По словам российского дипломата, у неё нет ни зарубежных счетов, ни недвижимости. Решение минфина США она назвала «очередным перфомансом «партнёров».