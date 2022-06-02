Саранск, 2 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Мордовии приостановили действие обязательного масочного режима. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов. Он добавил, что соответствующий указ будет подписан сегодня, 2 июня.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«Специалисты оценивают ситуацию с распространением COVID-19 в республике как благополучную и контролируемую», — отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что рекомендация для граждан об использовании масок в общественном транспорте и местах массового скопления людей сохраняется. Также учреждениям общественного питания рекомендуется использовать маски при обслуживании клиентов.

«Важно продолжать вакцинацию и ревакцинацию, особенно для возрастной категории 60 лет и старше», — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 686 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 68 209 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки.