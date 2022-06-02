Архангельск, , 18:33 — REGNUM С начала сезона в медицинские организации Архангельской области обратился 1031 человек, пострадавший от укусов клещей. Почти двести из них — дети, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, укусы клещей зафиксированы в Котласе — 137, Вельском районе — 111, Коряжме - 95, Северодвинске - 74, Онежском районе - 62 и других муниципалитетах.

«На территории региона не являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту только пять муниципалитетов — это Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мезенский и Лешуконский районы», — напомнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии 70 человек пострадали от укусов клещей.