Москва, 2 июня, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Российское руководство готовит ответ на попытки коллективного Запада организовать в России масштабный экономический кризис и обострить социальную ситуацию в стране, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

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«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», — заявил он.

«Укрепление экономического суверенитета России — еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что эффективное противодействие беспрецедентному санкционному давлению позволит не только отразить экономическую агрессию против России, но и структурно перестроить всю систему отечественной экономики.