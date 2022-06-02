Владимир, , 18:28 — REGNUM Во Владимирской области по материалам ФСБ России и регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, с 2018 по 2022 год учредитель и генеральный директор фирмы, который также фактически руководил несколькими подконтрольными юридическими лицами, умышленно изготовил договоры на поставку металла через данные организации заказчику. На самом же деле контракты напрямую исполняла другая подрядная организация.

Чтобы получить доступ к безналичным денежным средствам, бизнесмен через программу «Клиент Банк» изготавливал поддельные платежные поручения и внутренние товарно-сопроводительные документы, подписывал их электронной цифровой подписью от имени директоров указанных фирм, вносил заведомо ложные сведения о совершаемых платежах. В результате с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц он перевел и обратил в свою пользу как минимум десять миллионов рублей.

Ему предъявлено обвинение по статье «Изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». В ходе обысков в офисах предпринимателя изъято более 2,5 млн рублей, около 100 печатей различных организаций, компьютерная техника и документация. Вину обвиняемый не признал.