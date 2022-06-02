Макеевка, ДНР, , 18:25 — REGNUM Повреждения зафиксированы на Ясиновском коксохимическом заводе в городе Макеевке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 2 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрел Кировского района Макеевки, где расположен завод, украинские боевики со стороны населённого пункта Новгородское начали в 13:50 мск. Применялось артиллерия: выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июня, это предприятие в Макеевке было обстреляно украинскими боевиками. Один человек в результате получил ранение.

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