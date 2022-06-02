Братислава, 2 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Ситуация вокруг визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию 7 июня «усложняется». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 2 июня, выступая на конференции «Глобсек» в Братиславе.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Усложняется ситуация вокруг приезда Лаврова во всех смыслах, но я еще не готов об этом говорить. Есть вопрос, как Лавров приедет, что… и другие. Посмотрим», — процитировал телеканал РТС ответ Вучича на вопрос журналистов, заданный во время форума.

Журналисты также поинтересовались у Вучича, существует ли вероятность того, что канцлер Германии Олаф Шольц отменит визит в Сербию 10 июня в случае приезда Лаврова, и будет ли это плохой новостью для его страны. Вучич ответил, что это в любом случае будет плохой новостью для Сербии.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Давайте сначала посмотрим, приедет ли Лавров, а потом все остальное. Есть также реакции других стран», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит с официальным визитом Сербию 2 июня.