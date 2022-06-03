3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Иван Коновалов, , 01:22 — REGNUM 1 июня на сцене джаз-клуба Алексея Козлова свой новый мини-альбом Foggy Forest представил столичный ансамбль Masala Quartet. Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем раскрытия нового русского джаза, остающегося неизвестным для СМИ.

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Клуб Алексея Козлова встречает посетителей помпезной роскошью интерьера, присущей скорее литературным произведениям XIX века, чем современному облику улицы Маросейка. В последние годы она ассоциируется с шумной жизнью вечерней столицы, но никак не с тем местом, где уже десятилетие прогрессирует сцена русского джаза.

Джаз-клуб Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Джаз-клуб Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Джаз-клуба Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Masala Quartet — молодой представитель отечественной школы джаза. В их музыке равное внимание уделяется жанровым экспериментам, заигрыванию со стандартами и импровизационному подходу к живым выступлениям. Как со сцены заявил тенор-саксофонист Алексей Сухов, каждый концерт группы особенный, ведь их произведения, чем дальше они отходят от момента релиза во временной ленте, обрастают новыми деталями.

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

Минувшим вечером состоялась презентация мини-альбома Foggy Forest, цифровой релиз которого увидел свет 27 мая. Музыканты выделили вечеру в клубе Алексея Козлова одну из своих программ, которую они называют «лунной». Она включает в себя репертуар в стилистике современного джаза, фанка, хип-хопа, фри-джаза и фьюжна. Однако ее особенной деталью является состав: в программе Moon на ударных выступает Петр Ившин — один из лучших российских барабанщиков. Именно его композиторским подходом, стремящимся к свободной импровизации, проводится линия между репертуаром Masala Moon Quartet и Masala Sun Quartet.

Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова Иван Коновалов © ИА REGNUM

В музыке Masala Quartet, еще на дебютном студийном альбоме Stories From Masala 2020 года, прослеживается влияние Майлза Дэвиса, трио Ахмада Джамаала и современной британской сцены, отличающееся концентрацией на ритме. Это и формирует новое поколение музыкантов. Создать новый жанр, привязанный к географическому происхождению в России, пока не является возможным. Однако впитать лучшее из западной сцены и продемонстрировать свое мастерство — это то, к чему сейчас идут как российские музыканты, так и слушатели. А Masala Quartet является только одним примером из тысячи, к которому русский джаз успел подойти.

Читайте ранее в этом сюжете: Masala Quartet представят новый альбом на сцене клуба Алексея Козлова