Варшава, , 18:25 — REGNUM США намерены за ближайшие 10 лет построить в Польше более 110 военных объектов разного назначения. Об этом сообщил 2 июня посол США в Варшаве Марек Бжезинский на церемонии начала строительства складов для американских боеприпасов в центральной Польше.

США и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодняшняя церемония, во время которой мы закладываем первый камень — только одна из восьми запланированных в Польше этим летом», — сказал Бжезинский.

По его словам, речь идет о строительстве как учебных объектов, так и «столовых, казарм и объектов другого назначения».

Реализация этих планов должна «серьезно повысить военную готовность» Соединённых Штатов, отметил американский дипломат.

Напомним, что в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе был утвержден план действий по повышению боеготовности (Readiness Action Plan). В рамках этого плана запланировано строительство 56 складов, а также административных помещений.