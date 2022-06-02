Тихвин, Ленинградская область, 2 июня, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Служба занятости населения Ленинградской области готова субсидировать временные работы, организованные Тихвинским вагоностроительным заводом (ТВСЗ) для тех своих сотрудников, кто сегодня находится в простое. Об этом сообщил ИА REGNUM 2 июня заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

tvsz.ru Железнодорожные колеса

Напомним, более семи тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области ТВСЗ будут находиться в простое или в очередных оплачиваемых отпусках в течение июня. Эта мера необходима руководству компании, чтобы сохранить коллектив, перераспределить выполнение заказов для обеспечения в дальнейшем стабильной работы производства и исполнения обязательств перед клиентами.

«Наша служба занятости уже предложила предприятию субсидирование временных работ, организованных заводом для тех, кто сегодня находится в простое. Служба занятости также пригласила работодателей из других районов области и Санкт-Петербурга, которые готовы временно трудоустроить персонал ТВСЗ, в ближайшее время будут организованы встречи с ними», — отметил Дмитрий Ялов.

Также зампредседателя правительства Ленобласти указал, что в железнодорожном холдинге «Объединенная вагонная компания», в который входит Тихвинский завод, сейчас ведется активная работа по импортозамещению и поиску в России и дружественных странах производителей и поставщиков комплектующих, необходимых для производства вагонов на ТВСЗ.

«Правительство Ленинградской области на связи с руководством предприятия, мы готовы оказать необходимую помощь», — заверил чиновник.