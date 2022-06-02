Москва, 2 июня 2022, 18:10 — REGNUM Проблематика управления военной промышленностью, реформирование и развитие российского ВПК, находятся в центре внимания государства, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».
Он отметил, что в ряде областей Россия опережает многие передовые армии мира.
«В развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями», — сказал Патрушев.
При этом, подчеркнул он, стабильная и эффективная работа военно-промышленного комплекса невозможна без отечественного станкостроения, собственной научной базы материаловедения, национальной электронной компонентной базы.
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