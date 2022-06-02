Москва, 2 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Проблематика управления военной промышленностью, реформирование и развитие российского ВПК, находятся в центре внимания государства, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Он отметил, что в ряде областей Россия опережает многие передовые армии мира.

«В развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями», — сказал Патрушев.

При этом, подчеркнул он, стабильная и эффективная работа военно-промышленного комплекса невозможна без отечественного станкостроения, собственной научной базы материаловедения, национальной электронной компонентной базы.