Белград, 2 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Если Россия истинный друг Сербии, то она должна простить Белград за «один нежный пакет санкций». Такое мнение высказал в эфире телеканала Н1 депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Братислав Югович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отвечая на вопрос, будет ли президенту Алекснадру Вучичу сложно убедить избирателей в том, что введение санкций против России необходимо, так как 80% граждан Сербии выступает против такого шага, Югович заявил, что среди этих 80% находятся не только те, кто «сильно любит Россию», но и те, кто просто настроен против Запада.

«Они слишком долго играли в игру «кнут и пряник», и поэтому граждане потеряли доверие к ЕС и Западу», — сказал Югович.

По его словам, в опросах общественного мнения никто не спрашивает граждан, считают ли они, что Россия должна простить Сербию за «нежный пакет санкций».

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что надеется на присоединение Сербии к антироссийским санкциям после формирования нового правительства.