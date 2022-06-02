Киев, , 18:07 — REGNUM Украинская армия отступает, хотя руководство страны заявляет об очередной фазе действий против ВС РФ, заявил 2 июня приглашённый на «Да это так» экс-глава главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о скором начале второго этапа войны с Россией, Вовк высказал мнение, что «никакой второй фазы не началось, сегодня мы отступаем и из Северодонецка», и из Лимана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 31 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в городе Северодонецке (ЛНР) идёт зачистка, в целом он освобождён от ВСУ.

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