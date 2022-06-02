Москва, 2 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Как сообщает агент 22-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева Олег Еремин, в подписании футболиста заинтересован ряд европейских клубов.

ФК ЦСКА

«Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду. Но пока у меня было такого документа, который бы выражал этот интерес в цифрах. Интерес проявляют постоянно — звонки, вопрос», — сообщил агент Дивеева Еремин.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Игорь Дивеев принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Игоря Дивеева, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Соглашение российского защитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.