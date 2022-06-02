Москва, , 18:03 — REGNUM Романовы «открыли окно в Европу», но этим и удовлетворились, а Ленин открыл весь мир для России и Россию — для всего мира, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Медный всадник в Санкт-Петербурге

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 350-й годовщине со дня рождения Петра I. «Закрывать окно в Европу» власти России не собираются, добавил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

« Говорить сегодня на уровне пресс-секретаря президента России об «открытом Петром I окне в Европу» — это, на мой взгляд, непозволительная банальность. Всем давно понятно, и об этом многократно говорилось, что Пётр I открыл не окно в Европу для России, а дверь в Россию для Запада. Российский высший слой тоже пользовался этой дверью, но, ещё раз подчеркну, это была дверь, во-первых, для Запада в Россию и, во-вторых, для российской элиты на Запад. К корневой России до поры до времени эта «дверь» имела крайне малое отношение.

В этом принципиальное отличие Романовых и Ленина: Романовы «открыли окно в Европу», всё время этим кичились, но этим и удовлетворились, а Ленин открыл весь мир для России и Россию — для всего мира. А вот открывать дверь в Россию ногой, как позволили Колчак, Юденич и Деникин, а потом Горбачёв и Ельцин, Ленин и тем более Сталин не позволяли. Не было этого и при Хрущёве и Брежневе…