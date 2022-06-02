Минск, 2 июня 2022, 18:35 — REGNUM Белорусская оппозиция всё больше своего внимания уделяет внутренним разборкам. Это было бы понятно в ситуации, когда более актуальных проблем в стране нет, но у белорусов на земле куча проблем, и о них оппозиционеры не говорят. Об этом 2 июня заявил политический аналитик Артём Шрайбман в эфире Euroradio.
Как сообщало ИА REGNUM, пребывающие за границей лидеры белорусской оппозиции ведут борьбу между собой за ресурсы и внимание западных структур. В этой борьбе принимают участие Светлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Карач, Вадим Прокопьев, участники инициативы BYPOL и другие.