Минск, 2 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция всё больше своего внимания уделяет внутренним разборкам. Это было бы понятно в ситуации, когда более актуальных проблем в стране нет, но у белорусов на земле куча проблем, и о них оппозиционеры не говорят. Об этом 2 июня заявил политический аналитикАртём Шрайбман в эфире Euroradio.

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«Если всё так и будет продолжаться, если годами всё будет загнивать, то будущая волна политизации может вынести наверх абсолютно новых лидеров, и сегодняшним лидерам там не будет места. Точно так же нынешняя оппозиция пришла в 2020 году и смыла предыдущую волну». Артём Шрайбман

Как сообщалоИА REGNUM, пребывающие за границей лидеры белорусской оппозиции ведут борьбу между собой за ресурсы и внимание западных структур. В этой борьбе принимают участиеСветлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Карач, Вадим Прокопьев, участники инициативы BYPOL и другие.