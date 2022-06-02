Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Ярославле стартовали мероприятия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

Книга Ирины Серовой и медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича»

В рамках первого рабочего дня состоялись открытие передвижной выставки «Пётр Великий» Государственного исторического музея, презентация регионального событийного календаря Ярославской области, а также региональных и муниципальных музеев Ярославской области.

В рамках выставочной программы состоялась презентация историко-культурного комплекса «Музей Петра I «Pierre Le Grand» города Переславль-Залесский. Экскурсоводы комплекса представили центральный экспонат музея — настольную медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича», а также основные экспозиции, повествующие о тесной связи Петра Великого с Ярославской землей.

«Открытие «Музея Петра I» стало важным событием не только для культурного и туристического Переславля, но и для общего формата празднования 350-летия со дня рождения первого русского императора. Каждая экспозиция музея, будь-то реплика кабинета Петра Великого в городе Спа, знаменитого Аптекарского огорода царя и его кулинарных увлечений, рассказывают о новациях Петра, иногда забытых», — прокомментировала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Гвоздём рабочей программы первого дня проекта стала презентация книги Ирины Серовой «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», изданная к 350-летию со дня рождения императора.