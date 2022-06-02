Краснодар, 2 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат», как сообщает издание «Чемпионат», выкупит 30-летнего российского нападающего «Краснодара» Владимира Ильина. Также «Ахмат» заинтересован в подписании защитника «быков» Даниила Корнюшина.

ФК «Краснодар»

За «Ахмат» Владимир Ильин выступал с 7 января 2020 по 1 июля 2021 года. Летом 2021 года «Краснодар» выкупил нападающего за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Владимир Ильин принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.