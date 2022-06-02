Москва, , 17:56 — REGNUM Россия приняла дополнительные меры защиты из-за деятельности военных биолабораторий США на Украине, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что на территории Украины военное ведомство США проводило опыты с возбудителями смертельных болезней.

«Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что на Украине была построена целая сеть из десятков лабораторий США, которые работали над созданием биологического оружия.

«Обнаружение на Украине сети из десятков лабораторий США, где проводились военно-биологические эксперименты с образцами смертоносных заболеваний, потребовали принятия дополнительных мер, направленных на защиту нашей страны, а также граждан сопредельных государств от воздействия опасных биологических факторов и на предотвращение биологических угроз», — заявил Патрушев.