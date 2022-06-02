Тамбов, 2 июня, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В селе Авдеевка Тамбовской области планируется построить современную птицефабрику с собственной кормовой базой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовщины Максим Егоров и директор, один из учредителей инвестиционного проекта Михаил Панов

В течение 3-5 лет инвесторы планируют возвести на территории Тамбовского района области птицефабрику яичного производства на 400 тыс. кур-несушек, элеватор объёмом 40 тыс. тонн с цехом по приготовлению кормов, объёмом 30 тыс. тонн в год, а также цех по переработке многолетних трав производительностью 12 тыс. тонн в год.

Помимо производства яиц и кормов, сельхозорганизация внесёет вклад и в развитие садоводства области — наладит выращивание и переработку плодово-ягодных культур.

Строительство и ввод объектов в эксплуатацию планируется осуществлять поэтапно, отдельными производствами, каждое из которых может вести самостоятельную хозяйственную деятельность.

По данным властей, сумма инвестиций превысит 2,6 млрд рублей. Инвестирование планируется произвести за счёт собственных и привлечённых средств.

«Предприятие планирует производить 110 млн яиц в год — это будет самая крупная птицефабрика в регионе и одна из крупнейших в ЦФО. Проект позволит создать в области около 100 новых рабочих мест. Привлечение инвесторов, открытие новых производств является частью стратегии развития региона, которая направлена на повышение привлекательности Тамбовской области и улучшению качества жизни наших жителей», — отметил временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров .

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