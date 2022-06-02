Вашингтон, 2 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России, которые затронули 17 физических и 15 юридических лиц, сообщается 2 июня на сайте министерства финансов страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

В санкционный список среди прочих добавлены официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

Также минфин США установил срок завершения сделок с горно-металлургической компанией «Северсталь» до 31 августа.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что США не видят перспективы скорой отмены экспортных ограничений, введенных против России из-за ситуации на Украине.