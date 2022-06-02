Москва, 3 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав автомобилистов, разработал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня. Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва.

ИА REGNUM Дорожное движение

По убеждению парламентария, следует конкретно указать статьи главы 12 КоАП РФ, предусматривающие административные правонарушения в области дорожного движения, которые могут быть выявлены при их фиксации специальными техническими средствами, в частности камерами.

Так, депутат предлагает разрешить фотовидеофиксацию таких нарушений ПДД, как превышение установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Кроме того, фиксировать с помощью спецсредств предлагается несоблюдение требований законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог.

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Нилов обратил внимание на то, что водители стали получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Административный штраф за такое правонарушение в размере 1 тыс. рублей водители вынуждены часто оспаривать по ряду объективных причин, в том числе и по причине того, что ремень безопасности сливается с одеждой.

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