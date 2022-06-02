Минск, 2 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Патриотические клубы Ленинградской области и Белоруссии будут совместно проводить акцию «Вахта Памяти», сообщил 2 июня находящийся с визитом в Минске губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает «Интерфакс».

lenobl.ru Президент Белорусси Александр Лукашенко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

По словам главы российского региона, в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании военно-патриотических клубов.

«В Ленинградской области очень развито поисковое движение, проходят вахты памяти, и мы договорились, что патриотические клубы и Ленинградской области, и Белоруссии, будут обязательно проводить совместные акции, совместные мероприятия, в том числе совместную «Вахту Памяти», — сказал Дрозденко во время официального визита в Минск.

По словам Дрозденко, на переговорах стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, агропромышленного комплекса (АПК), машиностроении и логистике.