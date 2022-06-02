Манчестер, Великобритания, , 17:51 — REGNUM 34-летний испанская атакующий полузащитник Хуан Мата покинет манчестерский клуб 30 июня 2022 года после истечения сроков контракта. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба «манкунианцев».

Хуан Мата Warrenfish

В прошедшем сезоне Хуан Мата принял участие в двенадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле полузащитник провел 410 минут.

Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 24 января 2014 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,73 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.