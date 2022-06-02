Рига, , 17:51 — REGNUM Результаты опроса педагогов Латвии продемонстрировали кризисное состояние национального образования. Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях оппозиционная партия «Русской союз Латвии» со ссылкой на итоги заседания профильной комиссии парламента.

Класс

В опросе приняли участие более 1 400 учителей со всей республики. Опрос показал, что учителя сильно перегружены, почти половина (48%) регулярно перерабатывает, а каждый девятый (12%) работает более 57 часов в неделю. От этого, как свидетельствует опрос, страдает качество работы: 60% учителей отметили, что им не хватает времени, чтобы качественно исполнять свои обязанности.

Кроме того, учителя не чувствуют мотивации. Каждый третий из них в течение последнего года чувствовал себя демотивированным из-за огромных нагрузок, эпидемии коронавируса и часто меняющихся правил.

Что характерно, отметили в «Русском союзе Латвии», через 5 лет видят себя в этой профессии лишь 56% учителей. Крайне низкий показатель, учитывая что раньше профессия учителя была престижной и приобреталась на всю жизнь, посчитали в латвийской оппозиции.

В ходе опроса был выявлен крайне низкий уровень готовности учебных материалов для нового содержания в рамках национального проекта «Школа-2030». Так, материалов существенно не хватает, что является одной из основных причин загруженности педагогов. Они вынуждены слишком много времени уделять подготовке к уроку.

«Русский союз Латвии» особо выделил тот факт, что до сих пор нет готовых новых материалов ни для одного класса по латышскому языку для нацменьшинств, а также имеется нехватка материалов по латышскому языку (как основному языку преподавания).