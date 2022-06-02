Москва, 2 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. 25-летний бельгийский универсальный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие останется в московском клубе на следующий сезон. Об этом 2 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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«Да, конечно, я остаюсь. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке», — цитирует источник бельгийского футболиста.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Максимилиано Кофрие принял участие в семнадцати матчах за «красно-белых», в которых получил четыре желтые и две красные карточки.

«Спартак» выкупил Кофрие у «Сент-Труйдена» 29 августа 2021 года за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.